Захарова прокомментировала заявление Трампа о «худшей ошибке» в истории США
- РИА Новости
«Я думаю, что это внутренний вопрос США, как оценивать свои ошибки, поэтому оставлю это за американскими политологами и экспертами. Но с чем могу согласиться — что действия США последних десятилетий на Ближнем Востоке, и это не секрет, привели к глобальным катастрофам. Ошибки ли это? Ну, наверное, те ошибки, которые хуже преступления», — цитирует РИА Новости Захарову.
Ранее Трамп назвал введение американских войск на Ближний Восток под руководством Джорджа Буша самой крупной ошибкой за всю историю Соединённых Штатов.