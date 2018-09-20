Захарова прокомментировала заявление Трампа о «худшей ошибке» в истории США

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о «худшей ошибке за всю историю страны».
Захарова прокомментировала заявление Трампа о «худшей ошибке» в истории США
  • РИА Новости

«Я думаю, что это внутренний вопрос США, как оценивать свои ошибки, поэтому оставлю это за американскими политологами и экспертами. Но с чем могу согласиться — что действия США последних десятилетий на Ближнем Востоке, и это не секрет, привели к глобальным катастрофам. Ошибки ли это? Ну, наверное, те ошибки, которые хуже преступления», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее Трамп назвал введение американских войск на Ближний Восток под руководством Джорджа Буша самой крупной ошибкой за всю историю Соединённых Штатов.

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