Трамп назвал введение войск на Ближний Восток худшей ошибкой США в истории
Об этом он рассказал в интервью с Hill.TV.
«Самая худшая ошибка, сделанная за всю историю нашей страны, это присутствие на Ближнем Востоке, инициированное Бушем», — сказал Трамп.
Президент отметил, что при этом бывший глава государства Барак Обама «тоже ошибся, выведя войска с Ближнего Востока».
«Однако появиться там, на мой взгляд, стало худшей ошибкой за всю нашу историю», — подчеркнул Трамп.
Он пояснил, что это решение стоило США «$7 трлн и миллионов жизней».
Ранее Трамп заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.