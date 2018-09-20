Трамп назвал введение войск на Ближний Восток худшей ошибкой США в истории

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Введение американских войск на Ближний Восток под руководством Джорджа Буша стало самой крупной ошибкой за всю историю Соединённых Штатов, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он рассказал в интервью с Hill.TV.

«Самая худшая ошибка, сделанная за всю историю нашей страны, это присутствие на Ближнем Востоке, инициированное Бушем», — сказал Трамп.

Президент отметил, что при этом бывший глава государства Барак Обама «тоже ошибся, выведя войска с Ближнего Востока».

«Однако появиться там, на мой взгляд, стало худшей ошибкой за всю нашу историю», — подчеркнул Трамп.

Он пояснил, что это решение стоило США «$7 трлн и миллионов жизней».

Ранее Трамп заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.

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