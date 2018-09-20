Хорватские СМИ рассказали о продвинутости российской армии

Хорватская газета Večernji List сообщила, что учения «Восток-2018» продемонстрировали «технологическую продвинутость» российской армии.

Как указывает издание, военные манёвры показали, что Вооружённые силы России больше не имеют ничего общего с той армией, которую Москва унаследовала от СССР.

В частности, говорится, что российские военные уже не напоминают «неповоротливую» Красную армию, которая полагалась на «голую физическую силу». В настоящий момент военнослужащие в России — технологически образованные и эффективные.

«Россия снова превратилась в мировую державу в полном смысле этого слова», — говорится в материале.

Также издание отмечает, что всё это произошло, несмотря на то, что в начале 1990-х российским военным было нечего есть, боевая техника не обслуживалась и даже топлива для её заправки не было. В качестве примера упадка армии того времени издание привело итоги первой войны в Чечне.

Уточняется, что Россия реорганизовала структуру и командную цепочку сухопутных войск, а также уделила внимание вооружениям и технологиям, которые проигнорировали на Западе. В частности, издание указывает на один из лучших в мире танков Т-14 «Армата», новое семейство истребителей «Сухой», комплекс С-400.

Ранее портал The National Interest назвал российский истребитель Су-35, который находится на вооружении Военно-воздушных сил Китая, ночным кошмаром для авиации США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.