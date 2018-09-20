Путин рассказал об особом и душевном отношении к женщинам в России
- РИА Новости
Об этом он сказал на Евразийском женском форуме.
«Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание. И отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого... особое отношение. Трогательное, душевное, искреннее», — сказал Путин.
В сентябре 2017 году Путин рассказал, что для него самое главное в людях. Кроме того, ранее он также заявлял, что считает главными ценностями в жизни.
RT вёл прямую трансляцию из Таврического дворца.