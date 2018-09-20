Путин рассказал об особом и душевном отношении к женщинам в России

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России особое, трогательное и искреннее отношение к женщинам.
Путин рассказал об особом и душевном отношении к женщинам в России
  • РИА Новости

Об этом он сказал на Евразийском женском форуме.

«Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание. И отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого... особое отношение. Трогательное, душевное, искреннее», — сказал Путин.

В сентябре 2017 году Путин рассказал, что для него самое главное в людях. Кроме того, ранее он также заявлял, что считает главными ценностями в жизни.

RT вёл прямую трансляцию из Таврического дворца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить