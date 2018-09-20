Путин рассказал об особом и душевном отношении к женщинам в России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России особое, трогательное и искреннее отношение к женщинам.

Об этом он сказал на Евразийском женском форуме.

«Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание. И отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого... особое отношение. Трогательное, душевное, искреннее», — сказал Путин.

В сентябре 2017 году Путин рассказал, что для него самое главное в людях. Кроме того, ранее он также заявлял, что считает главными ценностями в жизни.

RT вёл прямую трансляцию из Таврического дворца.