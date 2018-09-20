«Убрать стереотипы и карьерные ограничения»: Путин выступил на II Евразийском женском форуме

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Основная тема дискуссии — «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Глава государства отметил, что необходимо решить проблему гендерного неравенства в мире, убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин. RT вёл прямую трансляцию из Таврического дворца.