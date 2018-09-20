Правительство одобрило проект бюджета до 2021 года

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Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2019—2021 годы, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Правительство одобрило проект бюджета до 2021 года
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«Приняли», — приводит Интерфакс слова Мутко журналистам.

Правительство в ходе заседания рассмотрело проект бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Документом предусматривается профицит в 2019 году в 1,885 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году — 1,183 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2021 году — 0,9 трлн рублей (0,8% ВВП).

Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил, что бюджет в 2019 году впервые с 2014 года станет профицитным.

В начале июля глава государства Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год

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