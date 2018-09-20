Медведев: бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет в 2019 году впервые с 2014 года станет профицитным.
Медведев: бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года
  • РИА Новости

«Бюджет 2019 года будет не просто сбалансированным: планируется, что он станет профицитным впервые с 2014 года», — сказал Медведев в ходе заседания правительства.

Он также добавил, что объём государственного внешнего долга останется на относительно невысоком уровне. При этом премьер отметил, что доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы — чуть более 18 трлн рублей.

Ранее Медведев заявил, что выполнение майского указа и обеспечение макроэкономической стабильности должны оставаться приоритетами для проекта бюджета на 2019 год.

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