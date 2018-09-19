В Госдуме прокомментировали возможное создание сотовой сети для чиновников

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Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Фёдоров в беседе с Nation News прокомментировал возможное создание сотовой сети для чиновников и представителей силовых структур к 2024 году.
В Госдуме прокомментировали возможное создание сотовой сети для чиновников
  • РИА Новости

«Это не личные ведь телефоны, а служебные: общение чиновников, сотрудников спецслужб между собой. Это современная версия, видимо, АТС-1, АТС-2. Связь установлена в кабинетах госслужащих, но это проводная связь», — сказал он.

По его словам, с учётом современных технологий предложено перейти на систему волновой связи.

«Конечно, это надо», — считает он.

Как добавил Фёдоров, специалисты должны сделать такой уровень секретности, чтобы не было взломов.

Ранее СМИ сообщали, что, по предварительной информации, реализация проекта обойдётся в 73,4 млрд рублей.

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