В Госдуме прокомментировали возможное создание сотовой сети для чиновников
- РИА Новости
«Это не личные ведь телефоны, а служебные: общение чиновников, сотрудников спецслужб между собой. Это современная версия, видимо, АТС-1, АТС-2. Связь установлена в кабинетах госслужащих, но это проводная связь», — сказал он.
По его словам, с учётом современных технологий предложено перейти на систему волновой связи.
«Конечно, это надо», — считает он.
Как добавил Фёдоров, специалисты должны сделать такой уровень секретности, чтобы не было взломов.
Ранее СМИ сообщали, что, по предварительной информации, реализация проекта обойдётся в 73,4 млрд рублей.