В Москве задержаны более 100 человек по делу о подпольном игорном бизнесе

В Москве ликвидирована крупная сеть незаконных казино, которые работали с мая 2016 года под видом букмекерских контор «Панорама». Об этом сообщили в пресс-службе СК по Москве.

По данным следствия, члены группы под видом легальной деятельности букмекерской конторы осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон.

«В ходе спецоперации... пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено по статье 210 УК России («Организация преступного сообщества и участие в нём»).

В мае МВД заявило о о ликвидации сети подпольных казино в Хабаровске.

Также Nation News передавал, что в Самаре возбудили уголовное дело по факту ведения подпольного игорного бизнеса.