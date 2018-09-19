В Москве задержаны более 100 человек по делу о подпольном игорном бизнесе
- © Нина Зотина
- РИА Новости
По данным следствия, члены группы под видом легальной деятельности букмекерской конторы осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон.
«В ходе спецоперации... пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено по статье 210 УК России («Организация преступного сообщества и участие в нём»).
В мае МВД заявило о о ликвидации сети подпольных казино в Хабаровске.
Также Nation News передавал, что в Самаре возбудили уголовное дело по факту ведения подпольного игорного бизнеса.