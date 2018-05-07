МВД сообщило о ликвидации сети подпольных казино в Хабаровске

В Хабаровске ликвидировали сеть подпольных игорных заведений, задержаны 10 человек. Об этом информирует пресс-служба МВД России.

«Полицейскими установлено, что специальные игровые терминалы были размещены в шести залах в разных районах города Хабаровска. В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью специального оборудования, велось постоянное видеонаблюдение», — говорится в сообщении.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, по месту жительства участников группировки и в помещениях нелегальных заведений изъяли более 450 единиц игорного оборудования, технику, печати, кредитные карты различных финансовых учреждений, а также более 11,6 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Пятеро задержанных отправлены под домашний арест, ещё пятеро находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Nation News сообщал, что что в Самаре возбудили уголовное дело по факту ведения подпольного игорного бизнеса.