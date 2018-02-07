В центре Петербурга пресечена работа подпольного казино

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В Центральном районе Санкт-Петербурга пресечена работа подпольного казино, сообщает Inforeactor.

По имеющимся данным, в одной из квартир жилого дома на Греческом проспекте сотрудники правоохранительных органов нашли пять покерных столов, стол для рулетки, 10 игровых автоматов, 1,5 тыс. фишек и около 100 карточных колод.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержаны сотрудники подпольного казино. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские пресекли работу подпольного водочного цеха в Зауралье.

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