Источник: пострадавшая в ДТП под Воронежем женщина скончалась в больнице

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Женщина, которая пострадала в результате ДТП в Воронежской области, умерла в больнице. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В областной клинической больнице скончалась на операционном столе женщина 1971 года рождения», — заявил источник.

Отмечается, что таким образом общее число жертв возросло до 5.

Как сообщил представитель ГУ МВД по региону, в результате ДТП также погибли водитель одного из автобусов и три пассажира. Он добавил, что, по последним данным, пострадали 16 человек.

Ранее стало известно, что СК начал проверку по факту ДТП с двумя автобусами в Воронежской области.

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