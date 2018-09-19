СК начал проверку после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области
«Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что сотрудники СК находятся на месте ДТП.
В рамках проверки следователи опросят свидетелей произошедшего, истребуют документацию, регламентирующую осуществление организациями услуг по перевозке населения, а также выполнят другие проверочные мероприятия.
Ранее стало известно, что в Воронежской области в результате столкновения двух автобусов погибли пять человек, ещё 20 пострадали.