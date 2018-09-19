СК начал проверку после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области

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Следователи организовали проверку в связи со столкновением двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом информирует региональное управление СК России.

«Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники СК находятся на месте ДТП.

В рамках проверки следователи опросят свидетелей произошедшего, истребуют документацию, регламентирующую осуществление организациями услуг по перевозке населения, а также выполнят другие проверочные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Воронежской области в результате столкновения двух автобусов погибли пять человек, ещё 20 пострадали.

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