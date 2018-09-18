МЧС подтвердило гибель пяти человек в ДТП с автобусами под Воронежем
«По уточнённым данным, при столкновении двух автобусов в Воронежской области погибли пять человек и 20 пострадали», — приводит РИА Новости сообщение.
Как заявила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова, состояние шести пострадавших оценивается как тяжёлое.
Для оказания медицинской помощи задействовано 15 бригад скорой помощи.
Ранее источник сообщил о пяти погибших.
18 сентября стало известно о столкновении двух пассажирских автобусов на трассе «Дон» в Воронежской области.