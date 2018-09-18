МЧС подтвердило гибель пяти человек в ДТП с автобусами под Воронежем

Пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области, заявили в МЧС России.

«По уточнённым данным, при столкновении двух автобусов в Воронежской области погибли пять человек и 20 пострадали», — приводит РИА Новости сообщение. Как заявила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова, состояние шести пострадавших оценивается как тяжёлое. Для оказания медицинской помощи задействовано 15 бригад скорой помощи. Ранее источник сообщил о пяти погибших. 18 сентября стало известно о столкновении двух пассажирских автобусов на трассе «Дон» в Воронежской области.