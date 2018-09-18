МЧС подтвердило гибель пяти человек в ДТП с автобусами под Воронежем

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Пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области, заявили в МЧС России.

«По уточнённым данным, при столкновении двух автобусов в Воронежской области погибли пять человек и 20 пострадали», — приводит РИА Новости сообщение.

Как заявила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова, состояние шести пострадавших оценивается как тяжёлое.

Для оказания медицинской помощи задействовано 15 бригад скорой помощи.

Ранее источник сообщил о пяти погибших.

18 сентября стало известно о столкновении двух пассажирских автобусов на трассе «Дон» в Воронежской области. 

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