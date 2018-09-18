В Москве рассказали о ходе строительства новых станций метро

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Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о ходе строительства новых станций метрополитена.
В Москве рассказали о ходе строительства новых станций метро
  • РИА Новости

«На сегодняшний день «Шереметьевская» и «Ржевская» — одни из последних станций, сооружаемых на глубине более 65 метров. В настоящее время на «Шереметьевской» уже наполовину пройден наклонный ход под эскалаторы диаметром 10,5 метра, ведётся сооружение пересадочного узла на станцию «Марьина Роща», — заявил он.

По его словам, на «Ржевской» идёт работа над ограждающими конструкциями вестибюля методом «стена в грунте», а также над подходными коридорами для будущей пересадки на «Рижскую».

Как сообщил Жуков, продолжается перекладка инженерных сетей и разработка котлована на «Стромынке».

Кроме того, до конца года планируется завершить проект по реконструкции Филёвской линии.

«Сегодня в рамках второго этапа завершён ремонт на «Пионерской» и ведётся архитектурная отделка, монтаж инженерных систем вестибюлей «Багратионовской», «Филёвского парка» и «Кунцевской», — уточнил он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на восточном участке БКЛ в Москве началось строительство второго тоннеля.

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