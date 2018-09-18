Путин призвал избранных губернаторов быстро включиться в работу

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с избранными в России губернаторами призвал их как можно быстрее включиться в работу.
Путин призвал избранных губернаторов быстро включиться в работу
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

По его словам, их победа на выборах в первом же туре — успех, который является лишь началом серьёзной и большой работы, передаёт ТАСС.

«Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу», — сказал глава государства. 

Как указал Путин, прошедшие выборы показывают, что россияне «поддерживают тенденции на обновление». 

«И ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких-то партийных преференций и партийной принадлежности», — добавил он.

9 сентября в России состоялись прямые выборы глав 22 субъектов, а также выборы депутатов законодательных органов в 16 регионах.

Позднее Путин выразил слова благодарности российским гражданам за активное участие в выборах.

Президент подчёркивал, что избирательная кампания в России прошла достойно и организованно. 

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