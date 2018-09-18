На востоке Оренбургской области локализовали степной пожар

На востоке Оренбургской области спасатели локализовали степной пожар, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

По имеющимся данным, это произошло к 07:35 на всех участках. В 09:00 началась авиаразведка для определения самых сложных и труднодоступных очагов возгорания.

В понедельник, 17 сентября, в Медногорске, Кувандыкском городском округе и ОФПС-5 ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как передаёт Пятый канал, на помощь были направлены отряды пожарных из Владимирской и Нижегородской областей, Башкирии, а также из соседнего Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области прокуроры проведут проверки из-за степных пожаров.