На востоке Оренбургской области локализовали степной пожар

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На востоке Оренбургской области спасатели локализовали степной пожар, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.
На востоке Оренбургской области локализовали степной пожар
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

По имеющимся данным, это произошло к 07:35 на всех участках. В 09:00 началась авиаразведка для определения самых сложных и труднодоступных очагов возгорания.

В понедельник, 17 сентября, в Медногорске, Кувандыкском городском округе и ОФПС-5 ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как передаёт Пятый канал, на помощь были направлены отряды пожарных из Владимирской и Нижегородской областей, Башкирии, а также из соседнего Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области прокуроры проведут проверки из-за степных пожаров.

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