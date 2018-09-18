Минздрав изучит идею ввести в России сухой закон
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- РИА Новости
По её словам, Минздрав борется со злоупотреблением алкоголя, однако такие «радикальные» инициативы должны очень тщательно обсуждаться, чтобы от них не было вреда.
«Мы будем обязательно это изучать, но к нам пока такое предложение не заходило», — цитирует Скворцову РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил Скворцовой письмо с предложением ввести в России сухой закон. Психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал инициативу.