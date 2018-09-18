Минздрав изучит идею ввести в России сухой закон

Министерство здравоохранения России рассмотрит предложение ввести сухой закон, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

По её словам, Минздрав борется со злоупотреблением алкоголя, однако такие «радикальные» инициативы должны очень тщательно обсуждаться, чтобы от них не было вреда.

«Мы будем обязательно это изучать, но к нам пока такое предложение не заходило», — цитирует Скворцову РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил Скворцовой письмо с предложением ввести в России сухой закон. Психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал инициативу.