Минздрав изучит идею ввести в России сухой закон

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Министерство здравоохранения России рассмотрит предложение ввести сухой закон, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Минздрав изучит идею ввести в России сухой закон
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По её словам, Минздрав борется со злоупотреблением алкоголя, однако такие «радикальные» инициативы должны очень тщательно обсуждаться, чтобы от них не было вреда.

«Мы будем обязательно это изучать, но к нам пока такое предложение не заходило», — цитирует Скворцову РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил Скворцовой письмо с предложением ввести в России сухой закон. Психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал инициативу.

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