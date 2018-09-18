Северный флот провёл учения по высадке десанта и обороне побережья на Чукотке

Арктическая группировка Северного флота провела учения по высадке десанта и обороне побережья на Чукотке, сообщает телеканал «Звезда».

Манёвры состоялись в районе порта Эгвекинот. Одна команда «защищала» берег, другая «атаковала».

Оборонительные позиции занимали подразделения мотострелковой бригады.

Подавление огневых точек условного противника на берегу отработали боевые корабли. Кроме того, экипаж вертолёта Ка-27 занимался отработкой нанесения ударов с воздуха. Также состоялась высадка основных сил морского десанта.

Помимо этого, на Черноморском флоте впервые отработали способ пополнения боезапаса корабля торпедой на ходу, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Торпеду перегрузили с опытового судна ОС-138 на малый противолодочный корабль «Суздалец».

Этот способ разработали и осуществили на практике в качестве альтернативы классическому варианту пополнения запаса торпед на кораблях. Перегрузка на ходу позволит сократить время операции и продолжить движение в заданном направлении.

Ранее на ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.