Северный флот провёл учения по высадке десанта и обороне побережья на Чукотке
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Манёвры состоялись в районе порта Эгвекинот. Одна команда «защищала» берег, другая «атаковала».
Оборонительные позиции занимали подразделения мотострелковой бригады.
Подавление огневых точек условного противника на берегу отработали боевые корабли. Кроме того, экипаж вертолёта Ка-27 занимался отработкой нанесения ударов с воздуха. Также состоялась высадка основных сил морского десанта.
Помимо этого, на Черноморском флоте впервые отработали способ пополнения боезапаса корабля торпедой на ходу, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Торпеду перегрузили с опытового судна ОС-138 на малый противолодочный корабль «Суздалец».
Этот способ разработали и осуществили на практике в качестве альтернативы классическому варианту пополнения запаса торпед на кораблях. Перегрузка на ходу позволит сократить время операции и продолжить движение в заданном направлении.
Ранее на ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.