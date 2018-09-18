Новый глава СУ СК России по Свердловской области провёл встречу с полпредом президента в УрФО
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«В ходе беседы были обсуждены вопросы организации взаимодействия аппарата полномочного представителя со следственными органами Уральского федерального округа», — говорится на сайте полпреда.
Богинский занял должность на прошлой неделе, Цуканов — в июне этого года.
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заключили соглашение о взаимодействии.