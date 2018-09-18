Новый глава СУ СК России по Свердловской области провёл встречу с полпредом президента в УрФО

Новый глава Следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский провёл встречу с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, сообщает URA.RU.

«В ходе беседы были обсуждены вопросы организации взаимодействия аппарата полномочного представителя со следственными органами Уральского федерального округа», — говорится на сайте полпреда.

Богинский занял должность на прошлой неделе, Цуканов — в июне этого года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заключили соглашение о взаимодействии.