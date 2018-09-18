Новый глава СУ СК России по Свердловской области провёл встречу с полпредом президента в УрФО

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Новый глава Следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский провёл встречу с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, сообщает URA.RU.
Новый глава СУ СК России по Свердловской области провёл встречу с полпредом президента в УрФО
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«В ходе беседы были обсуждены вопросы организации взаимодействия аппарата полномочного представителя со следственными органами Уральского федерального округа», — говорится на сайте полпреда.

Богинский занял должность на прошлой неделе, Цуканов — в июне этого года.

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