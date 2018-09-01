Президент Татарстана и глава ФАС России заключили соглашение о взаимодействии

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Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заключили соглашение о взаимодействии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Президент Татарстана и глава ФАС России заключили соглашение о взаимодействии
  • РИА Новости

Стороны договорились сотрудничать в области осуществления мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в регионе.

Также стороны обсудили оперативные вопросы деятельности антимонопольных органов, гармонизацию российского антимонопольного законодательства, тему конкуренции.

Кроме того, Минниханов и Артемьев побеседовали о работе учебно-методического центра ФАС, расположенного в Казани.

Ранее «Невские новости» сообщали, что спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров провёл встречу с генеральным консулом Эстонии Эриком Лаантеэ Рейнтаммом.

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