Президент Татарстана и глава ФАС России заключили соглашение о взаимодействии

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заключили соглашение о взаимодействии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

РИА Новости

Стороны договорились сотрудничать в области осуществления мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в регионе. Также стороны обсудили оперативные вопросы деятельности антимонопольных органов, гармонизацию российского антимонопольного законодательства, тему конкуренции. Кроме того, Минниханов и Артемьев побеседовали о работе учебно-методического центра ФАС, расположенного в Казани. Ранее «Невские новости» сообщали, что спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров провёл встречу с генеральным консулом Эстонии Эриком Лаантеэ Рейнтаммом.