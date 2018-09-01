Президент Татарстана и глава ФАС России заключили соглашение о взаимодействии
- РИА Новости
Стороны договорились сотрудничать в области осуществления мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в регионе.
Также стороны обсудили оперативные вопросы деятельности антимонопольных органов, гармонизацию российского антимонопольного законодательства, тему конкуренции.
Кроме того, Минниханов и Артемьев побеседовали о работе учебно-методического центра ФАС, расположенного в Казани.
Ранее «Невские новости» сообщали, что спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров провёл встречу с генеральным консулом Эстонии Эриком Лаантеэ Рейнтаммом.