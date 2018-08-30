Спикер заксобрания Петербурга провёл встречу с генконсулом Эстонии
Они обсудили двустороннее взаимодействие.
Как отметил Макаров, в этом году наблюдается рост товарооборота между городом и страной на 14%.
«Несмотря на санкции, в городе на Неве продолжает работать немало эстонских бизнесменов, которые высоко оценивают деловой климат Петербурга. Уверен, что мы должны и далее поддерживать стремление этих людей к совместной работе и культурному обмену», — заявил он.
Рейнтамм был назначен на должность 12 марта 2018 года.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Петербург согласовал новую «дорожную карту» с префектурой Хоккайдо.