Спикер заксобрания Петербурга провёл встречу с генконсулом Эстонии

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Спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров провёл встречу с генеральным консулом Эстонии Эриком Лаантеэ Рейнтаммом, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Они обсудили двустороннее взаимодействие.

Как отметил Макаров, в этом году наблюдается рост товарооборота между городом и страной на 14%.

«Несмотря на санкции, в городе на Неве продолжает работать немало эстонских бизнесменов, которые высоко оценивают деловой климат Петербурга. Уверен, что мы должны и далее поддерживать стремление этих людей к совместной работе и культурному обмену», — заявил он.

Рейнтамм был назначен на должность 12 марта 2018 года.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Петербург согласовал новую «дорожную карту» с префектурой Хоккайдо.

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