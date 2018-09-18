Озеро-кислотонакопитель в Армянске рекультивируют

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В Армянске рекультивируют озеро, используемое как кислотонакопитель завода «Крымский титан». Это будет сделано после получения данных соответствующих исследований, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.
Озеро-кислотонакопитель в Армянске рекультивируют
  • РИА Новости

«Как только результаты приходят, комиссионно будет принято решение о рекультивации — как это озеро рекультивировать и какие мероприятия необходимо провести заводу «Титан» в краткосрочной перспективе для того, чтобы полностью минимизировать загрязнения окружающей среды», — сказал он.

По его словам, образцы почвы, воды и воздуха в Армянске направлены во все соответствующие институты России.

Ранее «Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы кислотонакопителя со стороны Украины.

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