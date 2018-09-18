Озеро-кислотонакопитель в Армянске рекультивируют
- РИА Новости
«Как только результаты приходят, комиссионно будет принято решение о рекультивации — как это озеро рекультивировать и какие мероприятия необходимо провести заводу «Титан» в краткосрочной перспективе для того, чтобы полностью минимизировать загрязнения окружающей среды», — сказал он.
По его словам, образцы почвы, воды и воздуха в Армянске направлены во все соответствующие институты России.
Ранее «Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы кислотонакопителя со стороны Украины.