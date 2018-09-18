Озеро-кислотонакопитель в Армянске рекультивируют

В Армянске рекультивируют озеро, используемое как кислотонакопитель завода «Крымский титан». Это будет сделано после получения данных соответствующих исследований, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.

«Как только результаты приходят, комиссионно будет принято решение о рекультивации — как это озеро рекультивировать и какие мероприятия необходимо провести заводу «Титан» в краткосрочной перспективе для того, чтобы полностью минимизировать загрязнения окружающей среды», — сказал он.

По его словам, образцы почвы, воды и воздуха в Армянске направлены во все соответствующие институты России.

Ранее «Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы кислотонакопителя со стороны Украины.