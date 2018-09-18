Из Мосгордумы эвакуировали сотрудников после сообщения о «минировании»

Из здания Мосгордумы эвакуировали сотрудников из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

«Действительно, в Мосгордуму поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Все сотрудники аппарата Мосгордумы и депутаты столичного парламента централизованно выведены на улицу», — сказал Шапошников.

В конце августа в здании Московского монетного двора произошёл пожар.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили уголовные дела после того, как в несколько ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.