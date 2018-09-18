Источник: в Москве ограбили актёра Игоря Яцко

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В столице неизвестные ограбили заслуженного артиста России Игоря Яцко, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: в Москве ограбили актёра Игоря Яцко
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

Отмечается, что с банковской карты Яцко было списано 400 тыс. рублей.

«По словам артиста, неизвестный в ночь на 17 сентября в неустановленном месте похитил с его банковской карты денежные средства в размере 400 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Игорь Яцко известен ролями в фильмах «Русалка», «Мама дарагая!», а также в сериалах «Восьмидесятые» и «Доктор Живаго».

В июле URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области передавало, что жителям Екатеринбурга грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за ограбление банков.

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