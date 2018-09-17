В Пензе завели дело из-за смерти подростка после драки со сверстниками

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В Пензе завели уголовное дело из-за смерти 16-летнего учащегося колледжа информационных технологий после драки с двумя сверстниками, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по области.
В Пензе завели дело из-за смерти подростка после драки со сверстниками
  • РИА Новости

Статья — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По информации следователей, 14 сентября между подростком и одним из его знакомых произошёл конфликт из-за девушки. Драка началась между приятелем подозреваемого и потерпевшим. На следующий день учащийся пошёл на занятия в колледж, но ему стало плохо, и он вернулся домой. Родственники вызвали скорую помощь.

Смерть наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, угрожавшего полицейскому пистолетом.

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