В Пензе завели дело из-за смерти подростка после драки со сверстниками

В Пензе завели уголовное дело из-за смерти 16-летнего учащегося колледжа информационных технологий после драки с двумя сверстниками, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по области.

Статья — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По информации следователей, 14 сентября между подростком и одним из его знакомых произошёл конфликт из-за девушки. Драка началась между приятелем подозреваемого и потерпевшим. На следующий день учащийся пошёл на занятия в колледж, но ему стало плохо, и он вернулся домой. Родственники вызвали скорую помощь.

Смерть наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, угрожавшего полицейскому пистолетом.