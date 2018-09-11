В ХМАО завели дело в отношении подростка, угрожавшего полицейскому пистолетом
- РИА Новости
По имеющимся данным, подозреваемый украл деньги из продуктового магазина. Когда его личность установили, к нему домой отправился сотрудник полиции.
Подросток заметил полицейского и забежал в подъезд.
«Там же он направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет, угрожая выстрелить», — уточнили в ведомстве.
Подозреваемому грозит штраф, принудительные работы или арест. В случае отягчающих обстоятельств его могут отправить в колонию.
Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области завели уголовное дело после нападения на полицейского.