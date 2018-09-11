В ХМАО завели дело в отношении подростка, угрожавшего полицейскому пистолетом

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, угрожавшего полицейскому пистолетом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В ХМАО завели дело в отношении подростка, угрожавшего полицейскому пистолетом
  • РИА Новости

По имеющимся данным, подозреваемый украл деньги из продуктового магазина. Когда его личность установили, к нему домой отправился сотрудник полиции.

Подросток заметил полицейского и забежал в подъезд.

«Там же он направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет, угрожая выстрелить», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемому грозит штраф, принудительные работы или арест. В случае отягчающих обстоятельств его могут отправить в колонию.

Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области завели уголовное дело после нападения на полицейского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить