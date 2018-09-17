В Москве с 20 августа более 100 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах

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В Москве более 100 тыс. человек привились от гриппа в мобильных пунктах бесплатной вакцинации, сообщает портал мэра и правительства.
В Москве с 20 августа более 100 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах
  • РИА Новости

Такие пункты расположены в 70 центрах госуслуг «Мои документы», около 34 станций Московского метрополитена, Московского центрального кольца и железнодорожных станций.

В выходные они работают и в девяти торговых центрах. Кроме того, прививку можно сделать во всех взрослых и детских поликлиниках.

Кампания проходит с 20 августа до 28 октября, напоминает m24.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае началась прививочная кампания против гриппа.

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