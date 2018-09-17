СМИ: Минэкономразвития не поддержало предложенный в Госдуме механизм перевода апартаментов в жильё

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Минэкономразвития не поддержало предложенный в Госдуме законопроект о механизме перевода апартаментов в жильё, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
СМИ: Минэкономразвития не поддержало предложенный в Госдуме механизм перевода апартаментов в жильё
  • РИА Новости

Попытки урегулировать рынок предпринимаются с 2015 года. В частности, в июне депутат Александр Сидякин внёс свой законопроект в нижнюю палату парламента.

Но МЭР не поддержало содержащийся в документе механизм перевода нежилых помещений в жилые. Как пояснили в министерстве, законодательство и так определяет порядок необходимых действий.

В ведомстве напомнили, что в стране установлены санитарно-эпидемиологические нормы, требования к безопасности жилья, обеспеченности социальной и другой инфраструктурой.

«Не урегулированы вопросы налогообложения апартаментов, которое значительно отличается от налогообложения жилых помещений», — отметили в МЭР.

Там добавили, что все замечания переданы в Минстрой, готовящий официальный отзыв правительства.

Ранее главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерения Центробанка пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.

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