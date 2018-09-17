Медведев назначил Олега Осипова своим пресс-секретарём

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарём первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова. Об этом сам Осипов сообщил журналистам.

По его словам, Медведев подписал распоряжение об освобождении Натальи Тимаковой от должности пресс-секретаря в связи с переходом на другую работу.

«Дмитрий Анатольевич назначил меня пресс-секретарём», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Осипов, он также займёт пост заместителя руководителя аппарата. Он уточнил, что глава правительства подписал два отдельных соответствующих документа.

6 сентября стало известно, что Наталья Тимакова покидает пост пресс-секретаря Медведева.