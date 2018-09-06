Новым пресс-секретарём премьера России станет Олег Осипов

Новым пресс-секретарём премьер-министра России Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом сообщает РИА Новости.

«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение... Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра», — заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Отмечается, что Наталья Тимакова покинет должность пресс-секретаря в связи с переходом на другую работу.

13 июня российский лидер Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова в должности заместителя главы администрации Кремля, пресс-секретаря президента.