Новым пресс-секретарём премьера России станет Олег Осипов

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Новым пресс-секретарём премьер-министра России Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом сообщает РИА Новости.
Новым пресс-секретарём премьера России станет Олег Осипов
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение... Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра», — заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Отмечается, что Наталья Тимакова покинет должность пресс-секретаря в связи с переходом на другую работу.

13 июня российский лидер Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова в должности заместителя главы администрации Кремля, пресс-секретаря президента.

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