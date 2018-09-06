Новым пресс-секретарём премьера России станет Олег Осипов
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- РИА Новости
«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение... Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра», — заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.
Отмечается, что Наталья Тимакова покинет должность пресс-секретаря в связи с переходом на другую работу.
13 июня российский лидер Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова в должности заместителя главы администрации Кремля, пресс-секретаря президента.