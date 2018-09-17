В Новосибирске вынесли приговор по делу о гибели детей в незасыпанной яме с водой

Бывший директор и мастер муниципального предприятия в посёлке Колывань Новосибирской области приговорены к реальным срокам в колонии-поселении из-за гибели двух детей в незасыпанной яме с водой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Колыванского районного суда.

«В Колыванском районном суде Новосибирской области 17 сентября 2018 года оглашён обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Терентьева А.Г., Титенко Д.В.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил бывшему директору предприятия Андрею Терентьеву, обвиняемому в халатности при исполнении должностных обязанностей, три года и два месяца колонии-поселения.

Мастер Денис Титенко, согласно приговору, получил три года колонии-поселения за нарушение правил безопасности при ведении работ, что повлекло смерть двух лиц.

По данным следствия, 22 ноября 2017 года в рабочем посёлке Колывань сотрудники предприятия ремонтировали водопровод. Для этих целей они выкопали яму глубиной не менее трёх метров.

После завершения работ её не закопали и не огородили должным образом. В следствие этого двое братьев шести и 11 лет упали в яму и утонули.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил создать рабочую комиссию по изучению социально-экономической ситуации в Колыванском районе после гибели двоих детей в яме с водой.

Также стало известно, что после инцидента в отставку по собственному желанию ушёл глава посёлка Колывань Алексей Дорофеев.

В сентябре, как сообщал портал Nation News, в Новгородской области был вынесен приговор в отношении двух местных жителей по делу о гибели ребёнка. Как сообщалось, 22 марта на одной из улиц деревни Травково женщина и трое детей проходили рядом со зданием, где проводились работы по спиливанию деревьев. Семилетняя девочка выбежала чуть вперёд матери и попала под дерево. Ребёнок скончался на месте.