В Сочи учительница предстанет перед судом вследствие гибели ребёнка в походе
- РИА Новости
«По версии следствия, имея опыт туристических походов и будучи инструктором детско-юношеского туризма, обвиняемая не оповестила о походе сотрудников МЧС. Выяснилось также, что отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, страхование от несчастного случая, приказ образовательного учреждения документация о проведённом инструктаже по технике безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Во время похода 13-летний школьник отбился от группы и пропал. Через 10 дней мальчика нашли мёртвым.
Обвиняемая признала вину в полном объёме.
Расследование по делу завершено, дело передали в суд.
В мае URA.RU сообщало, что в Шадринске уволена директор школы, в которой ученица устроила стрельбу.