В Сочи учительница предстанет перед судом вследствие гибели ребёнка в походе

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В Сочи учительница, организовавшая поход через горы к морю для школьников, предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
В Сочи учительница предстанет перед судом вследствие гибели ребёнка в походе
  • РИА Новости

«По версии следствия, имея опыт туристических походов и будучи инструктором детско-юношеского туризма, обвиняемая не оповестила о походе сотрудников МЧС. Выяснилось также, что  отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, страхование от несчастного случая, приказ образовательного учреждения   документация о проведённом инструктаже по технике безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Во время похода 13-летний школьник отбился от группы и пропал. Через 10 дней мальчика нашли мёртвым.

Обвиняемая признала вину в полном объёме.

Расследование по делу завершено, дело передали в суд.

В мае URA.RU сообщало, что в Шадринске уволена директор школы, в которой ученица устроила стрельбу.

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