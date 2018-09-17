Минобороны России представило перехваченную аудиозапись переговоров украинских военных
«В нашем распоряжении имеется аудиозапись телефонных переговоров украинских военнослужащих, сделанная в 2016 году. Анализ её содержания подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малайзийского Boeing», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Отмечается, что голос на аудиозаписи принадлежит полковнику ВС Украины Руслану Гринчаку.
«В июле 2014 года полковник Гринчак занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины», — заявил Конашенков.
В то время, как уточняется, Гринчак отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.
«Произнесенная им фраза о возможности сбить еще один малайзийский Boeing подтверждает его осведомлённость об обстоятельствах крушения МН17», — заявили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что ракета, которая сбила малайзийский Boeing, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и не возвращалась в Россию после развала СССР.