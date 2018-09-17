Москалькова считает необходимым использование полицией видеорегистраторов во время акций

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сотрудникам полиции и Росгвардии, обеспечивающим безопасность граждан в ходе массовых мероприятий, следует иметь при себе видеорегистраторы.

«Это большая системная проблема. Росгвардия и сотрудники полиции, которые выходят на массовые мероприятия, должны быть с видеорегистраторами. Тогда можно будет установить, кто прав, кто виноват», — цитирует омбудсмена ТАСС.

В марте сообщалось, что Тверской суд Москвы приговорил к одному году условного осуждения подростка, который распылил газ в лицо сотруднику ОМОНа на несанкционированной акции, прошедшей 12 июня 2017 года в столице.