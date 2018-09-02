В МВД назвали число участников проходящих в Москве митингов

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В ГУ МВД России по Москве назвали число участников митингов, которые проходят в столице на проспекте Академика Сахарова и Суворовской площади. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МВД назвали число участников проходящих в Москве митингов
  • РИА Новости

Отмечается, что в мероприятии на проспекте Академика Сахарова принимают участие около 6 тыс. человек, на Суворовской площади — около 1,5 тыс. человек.

Безопасность граждан в ходе митингов обеспечивают сотрудники Росгвардии и полиции.

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