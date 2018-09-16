Американский беспилотник провёл разведку у границ России
- globallookpress.com
- © Sra Tyler Woodward
Из данных ресурса Plane Radar следует, что беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 мск приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе.
Закончив облёт, Global Hawk направился в сторону Крыма и Краснодарского края. Дрон курсировал в указанном регионе около восьми часов и в 22:19 направился на аэродром базирования.
Отмечается, что около полудня в районе Черноморского побережья России также был замечен патрульный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
RQ-4B неоднократно замечали в небе над Донбассом. Так, в июне он провёл очередной разведывательный полёт.