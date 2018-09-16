Американский беспилотник провёл разведку у границ России

Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полёт над Черноморским побережьем России.

Из данных ресурса Plane Radar следует, что беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 мск приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе.

Закончив облёт, Global Hawk направился в сторону Крыма и Краснодарского края. Дрон курсировал в указанном регионе около восьми часов и в 22:19 направился на аэродром базирования.

Отмечается, что около полудня в районе Черноморского побережья России также был замечен патрульный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

RQ-4B неоднократно замечали в небе над Донбассом. Так, в июне он провёл очередной разведывательный полёт.