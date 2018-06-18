Американский беспилотник провёл разведку у границ России
«Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы Sigonella, после разведывательной миссии у линии разграничения на Донбассе, приступил к миссии у черноморского побережья России», — отмечается в сообщении в Twitter.
17:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 июня 2018 г.
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, после разведывательной миссии у линии разграничения на Донбассе, приступил к миссии у черноморского побережья России. #UAV#RQ4B#GlobalHawk#USAF#Crimea#BlackSeapic.twitter.com/O7yBxd6rJR
Как отмечается, беспилотник в течение нескольких часов вёл разведку у российских границ, курсируя вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также побережья Краснодарского края.
В январе Минобороны России сообщало, что за неделю 12 летательных аппаратов провели воздушную разведку вдоль границ страны.