Американский беспилотник провёл разведку у границ России

Короткая ссылка
Беспилотный летательный аппарат ВВС США провёл разведывательный полёт вблизи границ России. Об этом сообщает сервис PlaneRadar.

«Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы Sigonella, после разведывательной миссии у линии разграничения на Донбассе, приступил к миссии у черноморского побережья России», — отмечается в сообщении в Twitter.

Как отмечается, беспилотник в течение нескольких часов вёл разведку у российских границ, курсируя вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также побережья Краснодарского края.

В январе Минобороны России сообщало, что за неделю 12 летательных аппаратов провели воздушную разведку вдоль границ страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить