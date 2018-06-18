Американский беспилотник провёл разведку у границ России

Беспилотный летательный аппарат ВВС США провёл разведывательный полёт вблизи границ России. Об этом сообщает сервис PlaneRadar.

«Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы Sigonella, после разведывательной миссии у линии разграничения на Донбассе, приступил к миссии у черноморского побережья России», — отмечается в сообщении в Twitter.

Как отмечается, беспилотник в течение нескольких часов вёл разведку у российских границ, курсируя вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также побережья Краснодарского края.

В январе Минобороны России сообщало, что за неделю 12 летательных аппаратов провели воздушную разведку вдоль границ страны.