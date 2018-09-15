В Дагестане главврача больницы заподозрили в мошенничестве на 238 млн рублей
- РИА Новости
«Установлено, что с 2016 года по апрель 2018 года главный врач учреждения издавал необоснованные приказы о поощрении себя и некоторых сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами, общая сумма которых составила более 238 млн рублей», — заявили в прокуратуре.
По данным ведомства, заместитель главврача по его указанию добивалась от персонала возврата руководству медучреждения большей части перечисленных премиальных.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).
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