В Дагестане главврача больницы заподозрили в мошенничестве на 238 млн рублей

Короткая ссылка
В отношении главного врача городской клинической больницы №1 в Дагестане возбудили уголовное дело по подозрению в получении фиктивных премиальных. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
В Дагестане главврача больницы заподозрили в мошенничестве на 238 млн рублей
  • РИА Новости

«Установлено, что с 2016 года по апрель 2018 года главный врач учреждения издавал необоснованные приказы о поощрении себя и некоторых сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами, общая сумма которых составила более 238 млн рублей», — заявили в прокуратуре. 

По данным ведомства, заместитель главврача по его указанию добивалась от персонала возврата руководству медучреждения большей части перечисленных премиальных.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане организовали проверку из-за смерти 26-летней беременной в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить