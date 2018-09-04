В Татарстане начали проверку по факту смерти беременной женщины в больнице
- РИА Новости
Инцидент произошёл в Заинске.
По предварительной информации, 28 августа женщина пошла в магазин за продуктами. В какой-то момент ей стало плохо из-за сильной боли в животе, но от госпитализации она отказалась. Женщине сделали инъекции обезболивающего.
Затем она ушла домой, где через некоторое время снова почувствовала себя плохо. Её госпитализировали.
Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Следствие оценит действия сотрудников скорой помощи и больницы, а также сотрудника медицинского учреждения, на учёте у которого состояла пациентка.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале передано в полицию дело о смерти мужчины, к которому отказалась ехать скорая.