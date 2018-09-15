В ХМАО автомобиль с тремя несовершеннолетними девушками попал в ДТП

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате ДТП погибла 17-летняя девушка, ещё две несовершеннолетних находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло в ночь на 15 сентября в посёлке Саранпауль Берёзовского района.

По данным ведомства, 17-летняя девушка за рулём «ВАЗ 2114» не выбрала безопасную скорость движения, в результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

«В результате столкновения с деревом водитель… от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира 2002 года рождения получили тяжкие телесные повреждения», — заявили в МВД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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