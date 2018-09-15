В ХМАО автомобиль с тремя несовершеннолетними девушками попал в ДТП
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
ДТП произошло в ночь на 15 сентября в посёлке Саранпауль Берёзовского района.
По данным ведомства, 17-летняя девушка за рулём «ВАЗ 2114» не выбрала безопасную скорость движения, в результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
«В результате столкновения с деревом водитель… от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира 2002 года рождения получили тяжкие телесные повреждения», — заявили в МВД.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вынесли приговор в отношении водителя мусоровоза, сбившего школьника.