В ХМАО автомобиль с тремя несовершеннолетними девушками попал в ДТП

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе в результате ДТП погибла 17-летняя девушка, ещё две несовершеннолетних находятся в тяжёлом состоянии.
В ХМАО автомобиль с тремя несовершеннолетними девушками попал в ДТП
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло в ночь на 15 сентября в посёлке Саранпауль Берёзовского района.

По данным ведомства, 17-летняя девушка за рулём «ВАЗ 2114» не выбрала безопасную скорость движения, в результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

«В результате столкновения с деревом водитель… от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира 2002 года рождения получили тяжкие телесные повреждения», — заявили в МВД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вынесли приговор в отношении водителя мусоровоза, сбившего школьника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить