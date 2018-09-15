СМИ сообщили о новом виде мошенничества на московских дорогах

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В Москве появились мошенники, которые представляются сотрудниками службы «Дорожный патруль». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам замглавы ЦОДД Александра Евсина, мошенники оказывают содействие в оформлении дорожно-транспортного происшествия за деньги, в то время как патрульные Центра делают это бесплатно. 

По данным издания, сотрудники ЦОДД передвигаются на седанах Hyundai Solaris, на пикапах VW Amarok и носят специальную форму. В центре Москвы также можно встретить патрульных на велосипедах.

Мошенники используют автомобиль Lada Priora, раскраска которого лишь отдалённо напоминает оформление машин «Дорожного патруля».

Ранее компания NCR, занимающаяся производством популярных в России банкоматов, сообщила о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей.

В августе портал «Невские новости» передавал, что в Калининградской области завели уголовное дело в отношении распространителей фальшивых купюр номиналом 5000 рублей.

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