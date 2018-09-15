СМИ сообщили о новом виде мошенничества на московских дорогах
По словам замглавы ЦОДД Александра Евсина, мошенники оказывают содействие в оформлении дорожно-транспортного происшествия за деньги, в то время как патрульные Центра делают это бесплатно.
По данным издания, сотрудники ЦОДД передвигаются на седанах Hyundai Solaris, на пикапах VW Amarok и носят специальную форму. В центре Москвы также можно встретить патрульных на велосипедах.
Мошенники используют автомобиль Lada Priora, раскраска которого лишь отдалённо напоминает оформление машин «Дорожного патруля».
Ранее компания NCR, занимающаяся производством популярных в России банкоматов, сообщила о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей.
В августе портал «Невские новости» передавал, что в Калининградской области завели уголовное дело в отношении распространителей фальшивых купюр номиналом 5000 рублей.