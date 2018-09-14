Корабли Северного флота провели поисково-спасательные учения в Беринговом море в рамках «Востока-2018»

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Боевые корабли Северного флота провели поисково-спасательные учения в Беринговом море в рамках манёвров «Восток-2018».
Корабли Северного флота провели поисково-спасательные учения в Беринговом море в рамках «Востока-2018»
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Об этом сообщает Пятый канал.

Экипажи помогали судну, условно терпевшему бедствие. С борта большого противолодочного корабля вылетел вертолёт, чтобы определить координаты и произвести подъём с поверхности моря людей. На воду были спущены быстроходные моторные лодки.

Также моряки отработали тушение крупного пожара.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил эффективность отечественных радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками «Силок-01» и «Житель», которые должны производить мониторинг воздушного пространства во время «Востока-2018».

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