Корабли Северного флота провели поисково-спасательные учения в Беринговом море в рамках «Востока-2018»

Боевые корабли Северного флота провели поисково-спасательные учения в Беринговом море в рамках манёвров «Восток-2018».

Об этом сообщает Пятый канал.

Экипажи помогали судну, условно терпевшему бедствие. С борта большого противолодочного корабля вылетел вертолёт, чтобы определить координаты и произвести подъём с поверхности моря людей. На воду были спущены быстроходные моторные лодки.

Также моряки отработали тушение крупного пожара.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил эффективность отечественных радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками «Силок-01» и «Житель», которые должны производить мониторинг воздушного пространства во время «Востока-2018».