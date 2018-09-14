В Иркутской области вынесли приговор по делу об убийстве женщины и ребёнка
- РИА Новости
По имеющимся данным, двое мужчин проникли в дом бизнесмена в посёлке Усть-Ордынский с целью ограбления. Там находились женщина с дочерью. Они погибли на месте.
В соседней комнате находился грудной ребёнок, которого обвиняемые не тронули.
Им удалось похитить 60 тыс. рублей и скрыться. Впоследствии мужчин задержали.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде тюремного заключения сроком 24 и 23 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области.