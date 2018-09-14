В Севастополе завели дело из-за избиения инспектора ГИБДД

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Следственный комитет России завёл уголовное дело против заместителя командира отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Севастополю, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.
В Севастополе завели дело из-за избиения инспектора ГИБДД
  • РИА Новости

По имеющимся данным, обвиняемый избил инспектора ГИБДД, оставившего патрульный автомобиль у въезда на стоянку межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела.

Заместитель командира перепарковал машину, а инспектору заявил, что автомобиль угнали, и потребовал выдать служебное удостоверение. Получив отказ, он нанёс потерпевшему телесные повреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, угрожавшего полицейскому пистолетом.

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