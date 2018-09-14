В Севастополе завели дело из-за избиения инспектора ГИБДД
- РИА Новости
По имеющимся данным, обвиняемый избил инспектора ГИБДД, оставившего патрульный автомобиль у въезда на стоянку межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела.
Заместитель командира перепарковал машину, а инспектору заявил, что автомобиль угнали, и потребовал выдать служебное удостоверение. Получив отказ, он нанёс потерпевшему телесные повреждения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, угрожавшего полицейскому пистолетом.