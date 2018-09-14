СМИ: В России планируют существенно расширить функционал железнодорожных войск

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В России планируют существенно расширить функционал и технические возможности железнодорожных войск, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.
СМИ: В России планируют существенно расширить функционал железнодорожных войск
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

В их обязанности будет входить не только обеспечение перевозок, но и проведение спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации катастроф. Ожидается, что к 2020 году проведут полное переоснащение.

В настоящее время в состав железнодорожных войск входят десять отдельных бригад и несколько учебных частей. Эти соединения имеют в штатной структуре от двух до пяти батальонов нескольких типов, среди которых понтонно-мостовые, ремонтно-восстановительные, путевые, мостовые, батальоны механизации.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».

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