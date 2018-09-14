Ruptly анонсировало модель подписки по «беспрецедентно низкой цене»

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Видеоагентство Ruptly анонсировало выход на рынок новой модели подписки на Ruptly.tv по беспрецедентно низкой для рынка цене.
Ruptly анонсировало модель подписки по «беспрецедентно низкой цене»
  • © Ruptly

При подписке Ruptly Pass пользователи смогут получить доступ к 80 тыс. видео на платформе. Кроме этого, за €12,5 в месяц подписчики смогут смотреть прямые трансляции.

Глава видеоагентства Ruptly Динара Токтосунова надеется, что выход на рынок платформы с высококачественным видео вдохновит талантливых издателей на создание большего количества качественного контента, эксперименты с видеоформатами и расширение аудитории.

«Наши журналисты рассказывают истории, которые находят отклик у людей во всём мире. Мы используем самые современные технологии, делая их удобными для пользователей», — рассказала Токтосунова.

В июне, накануне чемпионата мира по футболу, видеоагентство провело высокотехнологичную многокамерную прямую трансляцию матча легенд ФИФА и России с переводом профессионального спортивного комментария на пять языков.

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