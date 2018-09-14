Ruptly анонсировало модель подписки по «беспрецедентно низкой цене»

Видеоагентство Ruptly анонсировало выход на рынок новой модели подписки на Ruptly.tv по беспрецедентно низкой для рынка цене.

При подписке Ruptly Pass пользователи смогут получить доступ к 80 тыс. видео на платформе. Кроме этого, за €12,5 в месяц подписчики смогут смотреть прямые трансляции.

Глава видеоагентства Ruptly Динара Токтосунова надеется, что выход на рынок платформы с высококачественным видео вдохновит талантливых издателей на создание большего количества качественного контента, эксперименты с видеоформатами и расширение аудитории.

«Наши журналисты рассказывают истории, которые находят отклик у людей во всём мире. Мы используем самые современные технологии, делая их удобными для пользователей», — рассказала Токтосунова.

В июне, накануне чемпионата мира по футболу, видеоагентство провело высокотехнологичную многокамерную прямую трансляцию матча легенд ФИФА и России с переводом профессионального спортивного комментария на пять языков.