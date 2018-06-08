Видеоагентство Ruptly задействовало пятикамерную ПТС 4К в преддверии чемпионата мира в России

Международное видеоагентство телеканала RT — Ruptly накануне чемпионата мира по футболу провело высокотехнологичную многокамерную прямую трансляцию матча легенд ФИФА и России с переводом профессионального спортивного комментария на пять языков.

Товарищеский матч, в котором приняли участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Маркос Кафу, Нванкво Кану, Нуно Гомес, Уэс Браун, Нико Кранчар и Паскаль Зубербюлер, прошёл в Калининграде. Команду России представляли Руслан Нигматуллин, Дмитрий Сенников, Андрей Федьков, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов и Александр Панов.

Для организации прямой трансляции Ruptly использовало современную передвижную телевизионную станцию (ПТС), осуществляющую вещание в формате UHD 4K и оснащённую видеомаршрутизатором Riedel Mediornet, беспроводной связью Bolero и видеокамерами Amira от Arri. Прямая трансляция матча была представлена клиентам видеоагентства по всему миру для показа в эфире и социальных сетях с синхронным переводом профессионального спортивного комментария на пять языков.

На протяжении всего чемпионата мира Ruptly предлагает услуги вещания из всех 11 городов, принимающих ЧМ-2018, в том числе из трёх многокамерных студий в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Ruptly освещает широкий спектр мероприятий чемпионата мира — от предматчевых тренировок до эксклюзивных интервью, видеороликов и популярных видео из каждого города — участника ЧМ в России. Используя мобильное приложение Ruptly Stringer, агентство в режиме реального времени предоставляет своим клиентам лучшие видеоматериалы, снятые очевидцами событий.

Во время проведения чемпионата мира Ruptly будет ежедневно предоставлять от четырёх прямых трансляций через платформу Ruptly LIVE, которая позволяет пользователям всего за три клика транслировать до девяти событий одновременно на нескольких платформах, в том числе напрямую в социальные сети. При этом пользователям платформы не требуются никакие специальные технические навыки. Наряду с самыми современными решениями для организации прямых трансляций команда Ruptly предлагает уникальные кадры, снятые с помощью квадрокоптеров и панорамных камер, также в режиме прямых включений.

Ruptly представит полный обзор освещения чемпионата мира по футболу и всех используемых технологий на выставке IBC Show в Амстердаме в сентябре этого года.

Сегодня материалами основанного телеканалом RT международного видеоагентства Ruptly пользуются свыше 1000 медиакомпаний из 89 стран. Видео Ruptly появлялись в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptly дважды награждёно престижной премией в сфере онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года» в 2017 и 2018 годах. Cервис Ruptly LIVE был отмечен высшей оценкой в номинации «Техническая инновация года», а также вошёл в финалисты Global Digital Innovator.