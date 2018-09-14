СК начал проверку после инцидента с самолётом в петербургском аэропорту Пулково

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Следователи организовали проверку после инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где самолёт зацепил крылом пожарную машину. 
СК начал проверку после инцидента с самолётом в петербургском аэропорту Пулково
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Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте… проводится доследственная проверка столкновения самолёта с пожарной машиной в аэропорту Пулково», — заявили в ведомстве. 

Отмечается, что в результате инцидента самолёт и автомобиль получили незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что Северо-западная транспортная прокуратура также организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Пулково.

Утром 14 сентября пассажирский самолёт рейса Москва — Санкт-Петербург, следовавший на стоянку, зацепил крылом пожарную машину. В результате произошедшего никто не пострадал.

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