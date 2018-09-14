В петербургском аэропорту самолёт зацепил крылом пожарную машину

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Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, где самолёт зацепил крылом пожарную машину.
В петербургском аэропорту самолёт зацепил крылом пожарную машину
  • РИА Новости

Как  сообщается на сайте ведомства, инцидент произошёл 14 сентября в 07:58.

«По предварительным данным, пассажирский самолёт рейса Москва — Санкт-Петербург, следуя на стоянку, зацепил крылом спецтехнику (пожарную машину)», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, топливо не разлилось. Аэропорт работает в штатном режиме.

В мае СК организовал проверку после того, как в аэропорту Пулково не смог взлететь самолёт.

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