В петербургском аэропорту самолёт зацепил крылом пожарную машину

Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, где самолёт зацепил крылом пожарную машину.

Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошёл 14 сентября в 07:58.

«По предварительным данным, пассажирский самолёт рейса Москва — Санкт-Петербург, следуя на стоянку, зацепил крылом спецтехнику (пожарную машину)», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, топливо не разлилось. Аэропорт работает в штатном режиме.

В мае СК организовал проверку после того, как в аэропорту Пулково не смог взлететь самолёт.